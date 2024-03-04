Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 4 марта 2024Россия

Медведев назвал Зеленского актеришкой комедийного сериала

Зампред Совбеза России Медведев назвал Зеленского актеришкой комедийного сериала
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Константин Завражин / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского актеришкой комедийного сериала. Об этом сообщает ТАСС.

Политик порассуждал об этом во время лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

«На полях пропагандистских баталий наши враги сознательно прибегают к беззастенчивой подмене понятий. Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актеришкой комедийного сериала, — поддержкой демократии и свободы», — сказал он.

При этом, продолжил политик, усилия России для сохранения общерусского пространства Запад именует интервенцией и оккупацией.

Ранее Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений. В своей записи, состоящей из шести предложений, политик четырежды оскорбил Зеленского, отреагировав на его заявления о «пяти или шести» покушениях. Медведев назвал Зеленского убожеством, бандеровским чучелом, бородатым недоразумением в зеленом, обладателем нелепой головки и дурачком.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

      Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

      Медведев отреагировал на утечку беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

      Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

      Боец «Алании» рассказал об использовании новых БПЛА

      ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

      Звезда «Реальных пацанов» порассуждал о поведении звезды «Слова пацана»

      В Британии назвали главную стратегическую цель Украины

      Завербованный ЦРУ шпион оказался главой российского направления разведки Испании

      ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше