Зампред Совбеза России Медведев назвал Зеленского актеришкой комедийного сериала

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского актеришкой комедийного сериала. Об этом сообщает ТАСС.

Политик порассуждал об этом во время лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

«На полях пропагандистских баталий наши враги сознательно прибегают к беззастенчивой подмене понятий. Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актеришкой комедийного сериала, — поддержкой демократии и свободы», — сказал он.

При этом, продолжил политик, усилия России для сохранения общерусского пространства Запад именует интервенцией и оккупацией.

Ранее Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений. В своей записи, состоящей из шести предложений, политик четырежды оскорбил Зеленского, отреагировав на его заявления о «пяти или шести» покушениях. Медведев назвал Зеленского убожеством, бандеровским чучелом, бородатым недоразумением в зеленом, обладателем нелепой головки и дурачком.