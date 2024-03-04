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13:40, 4 марта 2024Россия

Медведев оценил шансы участвующих в предвыборной гонке в США «двух старых коней»

Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США участвуют два старых коня

Фото: Morry Gash / Pool / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил действующего президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа с двумя старыми конями, участвующими в предвыборной гонке. Также он оценил их шансы на победу. Слова политика передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, есть ли среди претендентов на пост президента США темная лошадка, заданный в ходе лекции на марафоне «Знание.Первые», Медведев выразил мнение, что все акценты предвыборной гонки уже расставлены. «Там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть», — сказал зампред Совбеза.

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      Константин Лысяков
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