Медведев заявил о ненадобности России чужой земли

Зампред Совбеза Медведев заявил, что России не нужна чужая земля

России не нужна чужая земля, но свою она не отдаст. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые», пишет РИА Новости.

По мнению политика, говоря о России, важно понимать, где проходят ее границы сегодня, насколько они изменились за века и какими могут быть в будущем. Однако он подчеркнул, что эти вопросы не так однозначны. «Это разговор о той базовой системе координат, в которой существует наша страна сегодня, и не просто существует — мыслит, действует, сражается и побеждает», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза также напомнил, что в конце марта исполнится 210 лет со дня взятия Парижа войсками Российской Империи, которая добилась смены неугодной для себя и своих союзников власти, после чего военные вернулись домой, «выплатив долги даже последнему парижскому трактирщику». «Столь далеко на Запад мы не заходили ни до, ни после. Зачем нам вообще это было надо? Необходимо было разгромить противника и устранить прямую военную угрозу», — объяснил политик.

Ранее Медведев заявил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами. Он подчеркнул, что в этом случае Москва применит весь свой стратегический арсенал.