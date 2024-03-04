Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 4 марта 2024Россия

Медведев заявил о ненадобности России чужой земли

Зампред Совбеза Медведев заявил, что России не нужна чужая земля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

России не нужна чужая земля, но свою она не отдаст. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые», пишет РИА Новости.

По мнению политика, говоря о России, важно понимать, где проходят ее границы сегодня, насколько они изменились за века и какими могут быть в будущем. Однако он подчеркнул, что эти вопросы не так однозначны. «Это разговор о той базовой системе координат, в которой существует наша страна сегодня, и не просто существует — мыслит, действует, сражается и побеждает», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза также напомнил, что в конце марта исполнится 210 лет со дня взятия Парижа войсками Российской Империи, которая добилась смены неугодной для себя и своих союзников власти, после чего военные вернулись домой, «выплатив долги даже последнему парижскому трактирщику». «Столь далеко на Запад мы не заходили ни до, ни после. Зачем нам вообще это было надо? Необходимо было разгромить противника и устранить прямую военную угрозу», — объяснил политик.

Ранее Медведев заявил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами. Он подчеркнул, что в этом случае Москва применит весь свой стратегический арсенал.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

      На Украине количество министерств сократят на треть

      Канье Уэст пожаловался на бойкот концертных площадок

      Офицерам Бундесвера расскажут о правилах безопасного общения после утечки

      Еще один крупный застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения обязательств

      ФРГ призвали сотрудничать со спецслужбами Запада из-за утечки беседы офицеров

      Продавшему данные о Дугиной бывшему полицейскому ужесточили приговор

      В Германии назвали «вершиной айсберга» утечку разговора военных о России

      Антоном Миранчуком заинтересовались во французском клубе

      Стало известно об основной цели атаковавших Петербург беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше