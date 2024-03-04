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11:05, 4 марта 2024Россия

Минздрав предложил утвердить правила посещения пациентов психбольниц в России

Минздрав России предложил утвердить правила посещения пациентов психбольниц

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Министерство здравоохранения предложило утвердить общие требования посещения пациентов психбольниц в России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту приказа, посещать пациента в психбольнице можно будет только с его согласия или с согласия законного представителя при условии, если будет соблюден противоэпидемический режим и требования законодательства о персональных данных и об основах охраны здоровья граждан. В случае если пациент не сможет сам выразить свое согласие на его посещение, решение об этом примет его лечащий врач.

Кроме того, завотделением или главный врач могут временно оградить пациента от посещений, если больному была дана соответствующая рекомендация со стороны лечащего врача. Это необходимо в интересах здоровья пациента и с целью его безопасности и безопасности других лиц.

Документ также подразумевает запрет на посещение пациента психбольницы более чем двумя людьми одновременно. Также не будут допускаться к больному посетители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Минздрав опубликовал разработанные правила ограничения прав пациентов психиатрических учреждений в России в конце января. Разработать проект требовали вступившие в силу в 2023 году поправки в закон о психиатрической помощи. Генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт объяснила, что это необходимо в интересах больных.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ноябре 2023 года заявляла, что в России распространены нарушения прав пациентов психбольниц. По ее словам, в медицинских учреждениях такого типа выявили низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии и отсутствие приватности в туалетных комнатах.

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      Анастасия Шейкина
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