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13:26, 4 марта 2024Бывший СССР

На Украине призвали инвалидов повторно доказать непригодность к службе

Лейтенант Нацгвардии Украины Позняк призвал инвалидов доказать непригодность

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мужчины призывного возраста со II или III группой инвалидности должны пройти повторный осмотр для подтверждения непригодности к службе. Об этом заявил младший лейтенант Национальной гвардии Украины Сергей Позняк в эфире телеканала «Киев 24».

Позняк прокомментировал ход мобилизации на Украине. Он подчеркнул, что страна нуждается в мерах по пересмотру набора на службу, так как мобилизационный потенциал страны сократился. «Необходимо повторно осмотреть тех, кто имеет II-III группы [инвалидности], на годность к воинской службе», — заявил лейтенант Нацгвардии.

По его мнению, люди с инвалидностью не обязаны участвовать в боевых действиях, но могут заниматься штабной работой и выполнять другие обязанности. Позняк добавил, что в текущей ситуации такие действия оправданны.

Ранее советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил, что нехватка личного состава в Вооруженных силах республики приведет к трагедии. По его мнению, мужчины, подлежащие мобилизации, не могут сидеть дома.

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      Юрий Леонов
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