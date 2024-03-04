Лейтенант Нацгвардии Украины Позняк призвал инвалидов доказать непригодность

Мужчины призывного возраста со II или III группой инвалидности должны пройти повторный осмотр для подтверждения непригодности к службе. Об этом заявил младший лейтенант Национальной гвардии Украины Сергей Позняк в эфире телеканала «Киев 24».

Позняк прокомментировал ход мобилизации на Украине. Он подчеркнул, что страна нуждается в мерах по пересмотру набора на службу, так как мобилизационный потенциал страны сократился. «Необходимо повторно осмотреть тех, кто имеет II-III группы [инвалидности], на годность к воинской службе», — заявил лейтенант Нацгвардии.

По его мнению, люди с инвалидностью не обязаны участвовать в боевых действиях, но могут заниматься штабной работой и выполнять другие обязанности. Позняк добавил, что в текущей ситуации такие действия оправданны.

Ранее советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил, что нехватка личного состава в Вооруженных силах республики приведет к трагедии. По его мнению, мужчины, подлежащие мобилизации, не могут сидеть дома.