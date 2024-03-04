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09:40, 4 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры после российских ударов

В подконтрольной ВСУ части Запорожья рассказали о разрушении инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Назначенный Киевом глава Запорожской областной Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о разрушении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях региона.

«133 артиллерийских удара пришлись по территории Новоданиловки, Малиновки, Работино и других населенных пунктов на линии огня. Мирные жители не пострадали», — написал Федоров, добавив, что к нему поступило 11 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры.

Ранее о ситуации в Запорожской области рассказал боец добровольческого подразделения «Алания» с позывным Джамбо. По его словам, беспилотные летательные аппараты уничтожают позиции и технику ВСУ в районе города Орехов.

По его словам, украинская армия регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населенных пунктов. Их позиции после обнаружения атакуются дронами-камикадзе.

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      Валентин Карант
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