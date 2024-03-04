Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Автомобилист
3:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Динамо М
0:0
1-й период
live
Динамо Мн
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Северсталь
0:0
1-й период
live
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
ЦСКА
0:0
1-й период
live
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:00, 4 марта 2024Спорт

Назван лучший способ привести себя в форму к лету

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучший способ привести себя в форму к лету. Ее слова приводит Men Today.

Ротач рекомендовала выполнять группу упражнений. Первым из них стало отведение руки и ноги в планке. Для этого нужно встать на четвереньки, а затем отвести правую ногу и выпрямить левую руку. Упражнение необходимо повторить на другую сторону.

Следующими упражнениями были названы отжимания, приседания с прыжками, велосипед и русские скручивания. Для выполнения последнего нужно сесть на пол, сомкнув руки в замок перед грудью, затем необходимо повернуться вправо и потянуться руками к правому бедру, далее — повернуться влево и потянуться к левому бедру.

5 февраля фитнес-тренер Адам Энез назвал главные принципы тренировок для похудения. Эксперт заявил, что не нужно слишком много времени тратить на кардиотренировки. Вместо этого необходимо больше двигаться, например, ходить до работы пешком, а также подниматься по лестнице.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

      На Украине суд одобрил конфискацию имущества главы «России сегодня»

      Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

      «Автомобилист» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Россиянин домогался маленькой девочки в интернете и попал под следствие

      Врач рассказал об опасных последствиях чрезмерного употребления белого хлеба

      Биткоин обновил новый ценовой рекорд

      Акула набросилась на 11-летнюю девочку

      В Германии рассказали о трудностях ВСУ в удержании линии обороны у Авдеевки

      На Украине допустили принудительное выселение монахов из Киево-Печерской лавры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше