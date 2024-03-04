Назван лучший способ привести себя в форму к лету

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучший способ привести себя в форму к лету. Ее слова приводит Men Today.

Ротач рекомендовала выполнять группу упражнений. Первым из них стало отведение руки и ноги в планке. Для этого нужно встать на четвереньки, а затем отвести правую ногу и выпрямить левую руку. Упражнение необходимо повторить на другую сторону.

Следующими упражнениями были названы отжимания, приседания с прыжками, велосипед и русские скручивания. Для выполнения последнего нужно сесть на пол, сомкнув руки в замок перед грудью, затем необходимо повернуться вправо и потянуться руками к правому бедру, далее — повернуться влево и потянуться к левому бедру.

5 февраля фитнес-тренер Адам Энез назвал главные принципы тренировок для похудения. Эксперт заявил, что не нужно слишком много времени тратить на кардиотренировки. Вместо этого необходимо больше двигаться, например, ходить до работы пешком, а также подниматься по лестнице.