Названы главные причины появления ржавчины на кузове автомобиля

Эксперт Иванский назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет

Антикоррозийное покрытие автомобиля может перестать выполнять свою функцию раньше времени из-за неправильной эксплуатации. Главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет, назвал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский, сообщает в понедельник, 4 марта, «Российская газета».

«Основные ошибки владельцев, провоцирующие возникновение ржавчины, — неправильная или нерегулярная мойка автомобиля, особенно в сезон обилия реагентов на дорогах, непрофессиональные средства для нанесения антикоррозийной защиты, а также неправильная подготовка к данному процессу», — отметил он.

К тем же самым неприятным последствиям может также привести постоянная эксплуатация автомобиля во влажном климате и несвоевременное удаление очагов повреждения лакокрасочного покрытия, добавил эксперт.

«На самом деле современные автомобили в большинстве своем имеют очень стойкое и надежное антикоррозийное покрытие. Даже китайские автоконцерны, модели которых еще несколько лет назад подвергались критике владельцев из-за быстрого появления ржавчины, нашли способ устранить эту проблему», — указал он.

В январе 2021 года эксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили из представленных тогда на российском рынке. Так, машиной с самой низкой антикоррозийной защитой был признан отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». Отмечалось, что ржавчину находили даже на новых автомобилях возрастом старше трех лет. В топ также вошли машины первого поколения Lada Granta, Renault Logan и Sandero, на которых ржавчина может появиться «через пару зим». Среди недорогих кроссоверов с самой низкой антикоррозийной защитой назвали Skoda Yeti, а из машин среднего ценового сегмента — японскую Mazda 6.