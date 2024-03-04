Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 4 марта 2024Россия

Названы главные причины появления ржавчины на кузове автомобиля

Эксперт Иванский назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Антикоррозийное покрытие автомобиля может перестать выполнять свою функцию раньше времени из-за неправильной эксплуатации. Главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет, назвал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский, сообщает в понедельник, 4 марта, «Российская газета».

«Основные ошибки владельцев, провоцирующие возникновение ржавчины, — неправильная или нерегулярная мойка автомобиля, особенно в сезон обилия реагентов на дорогах, непрофессиональные средства для нанесения антикоррозийной защиты, а также неправильная подготовка к данному процессу», — отметил он.

К тем же самым неприятным последствиям может также привести постоянная эксплуатация автомобиля во влажном климате и несвоевременное удаление очагов повреждения лакокрасочного покрытия, добавил эксперт.

«На самом деле современные автомобили в большинстве своем имеют очень стойкое и надежное антикоррозийное покрытие. Даже китайские автоконцерны, модели которых еще несколько лет назад подвергались критике владельцев из-за быстрого появления ржавчины, нашли способ устранить эту проблему», — указал он.

В январе 2021 года эксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили из представленных тогда на российском рынке. Так, машиной с самой низкой антикоррозийной защитой был признан отечественный внедорожник УАЗ «Патриот». Отмечалось, что ржавчину находили даже на новых автомобилях возрастом старше трех лет. В топ также вошли машины первого поколения Lada Granta, Renault Logan и Sandero, на которых ржавчина может появиться «через пару зим». Среди недорогих кроссоверов с самой низкой антикоррозийной защитой назвали Skoda Yeti, а из машин среднего ценового сегмента — японскую Mazda 6.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Правнук Сталина написал открытое письмо

      Очевидцы рассказали о моменте землетрясения в Алма-Ате

      Двое жителей Брянской области получили ранения после обстрела ВСУ

      В Литве извинились за использование слогана кампании Путина

      В Кремле отказались говорить о похоронах Навального

      Названы главные причины появления ржавчины на кузове автомобиля

      За пытки над российскими военными заочно арестован командир украинского спецбата

      В Кремле рассказали о контактах Путина и Пашиняна

      Песков прокомментировал разговор офицеров ФРГ об атаках на Крымский мост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше