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03:17, 4 марта 2024Экономика

Названы тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке

Доцент Валишвили: навязчивая реклама кредитов банка является тревожным знаком

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Банк, которому грозит скорый отзыв лицензии, имеет ряд характерных признаков. Их назвала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили в интервью агентству «Прайм».

Так, к наиболее безопасным финансовым организаторам она относит системно значимые банки. Скорее всего, с ними ничего плохого не случится. По всем же остальным нужно регулярно мониторить новости — если сообщается о предупреждениях, вынесенных Банком России, отметила Валишвили.

«Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации», — считает эксперт.

Тревожным знаком можно считать и навязчивую рекламу слишком выгодных продуктов — вкладов и кредитов. Это означает проблемы с ликвидностью, чреватые отзывом лицензии, предупредила финансист.

Ранее эксперты рассказали, что мошенники стали рассылать россиянам письма с предупреждением о списании средств для уплаты якобы нового налога на специальную военную операцию.

В сообщениях содержится предупреждение, что если не отказаться от уплаты налога, то у человека будут списывать «десятки тысяч рублей». Для отказа, как отметили специалисты, предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт банка, который замаскирован под реальный.

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      Марина Совина
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