Неожиданному росту российской экономики нашли объяснение

«Известия»: ускорение роста экономики России обеспечил обрабатывающий сектор

Неожиданное ускорение темпов роста российской экономики до 4,6 процента в январе 2024 года было во многом обусловлено наращиванием производства в обрабатывающем секторе промышленности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства экономики (Минэкономики).

По итогам 2023 года ВВП России увеличился на 3,6 процента. При этом в декабре темпы роста экономики ускорились до 4,4 процента в годовом выражении. Таким образом, в январе 2024-го показатель увеличился еще на 0,2 процентных пункта.

В то же время темпы роста производства в стране за этот период выросли в еще большей степени — с 2,7 процента в декабре до 4,6 процента. Наибольшая активность аналитики зафиксировали в промышленном и, в частности, в обрабатывающем секторах. В январе последний продемонстрировал прирост в 7,5 процента, хотя в декабре темпы увеличения оценивались в 5,1 процента.

Об ускорении темпов роста российской экономики президент Владимир Путин заявлял еще в первой половине февраля 2024 года. Тогда он указал, что темпы роста ВВП превысили среднемировые на 0,6 процентных пункта, и объяснил подобную разницу «внутренними возможностями» российской экономики.