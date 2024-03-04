Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 4 марта 2024Силовые структуры

Расправившийся с российской школьницей иностранец сел на 15 лет в колонию

В Новосибирске суд дал 15,5 года колонии убийце 17-летней школьницы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 15,5 года лишения свободы Хушнуда Хамроева, расправившегося с 17-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину отправят в колонию строгого режима. Суд также взыскал с него в пользу потерпевшей компенсацию материального ущерба в размере 400 тысяч рублей и возмещение морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

28-летний гражданин Таджикистана Хамроев напал на школьницу летом 2022 года, после того, как она с ним рассталась, устав от болезненных отношений, пишет «КП». Отвергнутый иностранец на улице набросился на бывшую подругу с ножом и нанес ей несколько ударов, очевидцы преступления побоялись вмешаться. Пострадавшая истекла кровью.

Перед нападением мужчина несколько месяцев преследовал школьницу, ее мать неоднократно обращалась в полицию, однако силовики бездействовали.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

      В столице Гаити сообщили о 10 погибших при массовом побеге заключенных

      Звезда «Шоу Воли» сравнила Павла Волю и Ивана Урганта

      Известная российская актриса показала фигуру в бюстгальтере

      ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для обороны

      Доверенное лицо кандидата в президенты России сравнил его с ботинком на дебатах

      Раскрыты личности ликвидированных в ходе КТО в Ингушетии боевиков

      На Украине заявили о невозможности спрятаться дома для мужчин-призывников

      Девочка нашла человеческую руку по дороге в школу

      Прогноз роста индийской экономики повысили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше