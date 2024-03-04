Расправившийся с российской школьницей иностранец сел на 15 лет в колонию

В Новосибирске суд дал 15,5 года колонии убийце 17-летней школьницы

Советский районный суд Новосибирска приговорил к 15,5 года лишения свободы Хушнуда Хамроева, расправившегося с 17-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину отправят в колонию строгого режима. Суд также взыскал с него в пользу потерпевшей компенсацию материального ущерба в размере 400 тысяч рублей и возмещение морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

28-летний гражданин Таджикистана Хамроев напал на школьницу летом 2022 года, после того, как она с ним рассталась, устав от болезненных отношений, пишет «КП». Отвергнутый иностранец на улице набросился на бывшую подругу с ножом и нанес ей несколько ударов, очевидцы преступления побоялись вмешаться. Пострадавшая истекла кровью.

Перед нападением мужчина несколько месяцев преследовал школьницу, ее мать неоднократно обращалась в полицию, однако силовики бездействовали.

