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10:05, 4 марта 2024Бывший СССР

Новый премьер Казахстана приедет в Россию

Новый премьер Казахстана Бектенов посетит Россию и Узбекистан с рабочим визитом
Олжас Бектенов

Олжас Бектенов. Фото: Kazakhstan's presidential administration / Xinhua / Globallookpress.com

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетит Россию и Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Москву Бектенов приедет для проведения переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Планируется, что они пройдут в марте в узком и расширенном форматах. В ходе встречи новый глава казахского кабмина обсудит с российским коллегой ход реализации договоренностей, ранее достигнутых президентами государств. Также премьеры поговорят о мерах дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

На переговорах в Ташкенте с главой кабмина Узбекистана Абдуллой Ариповым Бектенов рассмотрит перспективы сотрудничества в областях торговли и инвестиций. Кроме этого, премьеры республик обсудят развитие кооперации в промышленной, энергетической и других сферах.

Олжас Бектенов был назначен на должность премьер-министра Казахстана 6 февраля. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев после отправления в отставку прежнего правительства. До получения должности главы кабмина Бектенов занимал пост главы администрации президента Казахстана.

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      Екатерина Грищенко
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