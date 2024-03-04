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14:05, 4 марта 2024Россия

Собянин доложил Путину об устойчивом росте экономики Москвы

Собянин доложил Путину о результатах социально-экономического развития Москвы

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему о результатах социально-экономического развития города в 2023 году. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, градоначальник рассказал об устойчивом росте экономики столицы — от 25 до 40 процентов во всех важных отраслях промышленности: фармацевтике, автомобилестроении, электронике, производстве продуктов питания.

Кроме того, по его словам, ввод жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости превысил 15 миллионов квадратных метров, а государственные и частные инвестиции достигли 6,9 триллиона рублей.

Собянин напомнил, что за минувший год город реализовал такие беспрецедентные проекты, как Большая кольцевая линия метро и Московский скоростной диаметр. Он назвал данный результат одним из лучших за всю современную историю Москвы.

«Как сказал президент, столица — центр науки, образования, промышленности. И все, что происходит в Москве, очень важно для экономики России. Мы это понимаем и делаем максимум для того, чтобы наш город и дальше оставался локомотивом развития всей страны», — заключил мэр.

В феврале Собянин рассказал Путину о развитии медицины в столице. Как отметил градоначальник, в Москве должна быть создана лучшая в мире массовая и доступная медицинская помощь. Для этого в городе совершенствуется материальная база здравоохранения, включая здания и оборудование.

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