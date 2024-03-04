В ЕС захотели снизить зависимость от одного вида топлива из России

Еврокомиссар Симсон: ЕС нужно сократить ввоз сжиженного газа из России

В среднесрочной перспективе властям Евросоюза (ЕС) необходимо обсудить возможность еще большего сокращения зависимости от ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит ТАСС.

Чиновница также призвала власти ЕС обсудить все возможные последствия прекращения транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины и продление мер по ограничению потребления этого вида топлива в Европе.

Вкупе с сокращением закупок российского СПГ эти меры помогут снизить энергетическую зависимость региона от РФ. «Мы должны полностью отказаться от российского газа самое позднее к 2027 году», — резюмировала Симсон.

В то же время, как уточнила чиновница, тем европейским странам, у которых нет выхода к морю, власти ЕС должны предоставить альтернативные маршруты поставок газа. В свою очередь, Украине необходимо оказать помощь для большей интеграции страны в европейский энергетический рынок, заключила она.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, поставщики из Соединенных Штатов стали крупнейшими экспортерами СПГ в Европу. По итогам 2023 года им удалось значительно опередить конкурентов из Катара и России.