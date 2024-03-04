Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:41, 4 марта 2024Экономика

В ЕС захотели снизить зависимость от одного вида топлива из России

Еврокомиссар Симсон: ЕС нужно сократить ввоз сжиженного газа из России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В среднесрочной перспективе властям Евросоюза (ЕС) необходимо обсудить возможность еще большего сокращения зависимости от ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит ТАСС.

Чиновница также призвала власти ЕС обсудить все возможные последствия прекращения транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины и продление мер по ограничению потребления этого вида топлива в Европе.

Вкупе с сокращением закупок российского СПГ эти меры помогут снизить энергетическую зависимость региона от РФ. «Мы должны полностью отказаться от российского газа самое позднее к 2027 году», — резюмировала Симсон.

В то же время, как уточнила чиновница, тем европейским странам, у которых нет выхода к морю, власти ЕС должны предоставить альтернативные маршруты поставок газа. В свою очередь, Украине необходимо оказать помощь для большей интеграции страны в европейский энергетический рынок, заключила она.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, поставщики из Соединенных Штатов стали крупнейшими экспортерами СПГ в Европу. По итогам 2023 года им удалось значительно опередить конкурентов из Катара и России.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

      Врач предупредил о губительном для поджелудочной железы продукте на завтрак

      В споре Германии и Франции о поддержке Украины увидели выгоду Путина

      Медведев назвал невозможными переговоры с нынешними украинскими властями

      На Украине призвали инвалидов повторно доказать непригодность к службе

      Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

      Дима Билан вспомнил о жизни с цыганами

      Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

      Медведев отреагировал на утечку беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

      Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше