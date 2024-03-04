В Петербурге 16-летняя школьница попала в больницу из метро с переломом черепа

В метро Санкт-Петербурга школьница получила перелом черепа, выходя из вагона

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница попала в больницу со станции метро «Ладожская» с переломами лицевых костей и черепа. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, несовершеннолетняя неудачно вышла из вагона — ударилась и потеряла сознание.

Девушку поместили в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую, множественные переломы и ушибы костей лица, ушиб мозга.

Как выяснил «Mash на Мойке», она находится в тяжелом состоянии.

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