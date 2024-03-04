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09:39, 4 марта 2024Россия

В Петербурге 16-летняя школьница попала в больницу из метро с переломом черепа

В метро Санкт-Петербурга школьница получила перелом черепа, выходя из вагона

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница попала в больницу со станции метро «Ладожская» с переломами лицевых костей и черепа. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, несовершеннолетняя неудачно вышла из вагона — ударилась и потеряла сознание.

Девушку поместили в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую, множественные переломы и ушибы костей лица, ушиб мозга.

Как выяснил «Mash на Мойке», она находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу избил пинавшего машины подростка. Боец сделал школьнику замечание и после игнорирования его просьбы нанес тому несколько ударов, а затем скрылся.

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      Анна Щербакова
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