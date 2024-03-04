В России раскопали могилу похороненной на кладбище для бездомных блокадницы

В Сибири перезахоронили похороненную на кладбище для безродных блокадницу

В Красноярской крае раскопали могилу похороненной на кладбище для бездомных блокадницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

В детстве россиянка провела 365 дней в блокадном Ленинграде. В Сибирь она переехала вместе с мужем. Женщины не стало 1 января. Из-за задержки в информировании сотрудников социальных служб ее похоронили на кладбище для людей, у которых нет родственников.

После того как выяснилось, что у женщины есть сын, ее перезахоронили в Байките — селе, в котором она провела большую часть жизни.

Ранее в Петербурге жительница блокадного Ленинграда получила черепно-мозговую травму при госпитализации. Одна из сотрудниц скорой помощи уронила каталку с пенсионеркой. 95-летняя россиянка ударилась головой, ее доставили в реанимацию.