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19:42, 4 марта 2024Ценности

В сети раскритиковали внешность популярного украинского блогера после пластики

Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Популярный украинский блогер Артур Бабич показал внешность после пластической операции и был раскритикован в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 23-летний инфлюэнсер сделал хирургическую коррекцию носа с целью исправления перегородки. Помимо этого, он также решил изменить форму носа.

На размещенных кадрах юзер предстал на фоне улиц в Венеции в белой толстовке и черной жилетке люксового бренда Prada. В качестве аксессуаров Бабич выбрал сумку с принтом на длинном ремешке. «Решил выгулять свой новый нос», — подписал он пост, который набрал 37,5 тысячи лайков.

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Пользователи сети оценили внешний вид блогера в комментариях под фото. «Не пойму, что с лицом, как персонаж из мультика», «Артур, твой нос был изюминкой», «Прежний армянский нос был лучше», «Зачем надо было нос делать, выглядит странно, к лицу вообще не подходит», — высказались они.

Ранее в марте бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина, модель Алиса Казьмина вернула себе нос с помощью пластики. Во время дня открытых дверей в медицинском учреждении 41-летняя экс-супруга спортсмена рассказала, что посетила многих специалистов, в том числе очень дорогих.

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      Екатерина Ештокина
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