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10:35, 4 марта 2024Среда обитания

Жители ряда регионов России увидели северное сияние

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов увидели северное сияние

Фото: Vincent Guth / Unsplash

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских регионов в ночь на понедельник, 4 марта, наблюдали северное сияние. В социальных сетях появились фотографии редкого природного явления.

Северное сияние минувшей ночью увидели в Московской, Ленинградской, Калининградской, Тверской областях, а также нескольких других регионах России. Появление полярного сияния было связано с магнитной бурей.

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      Полина Кислицына
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