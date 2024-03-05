Европейскую страну предостерегли от запрета на ввоз российского зерна

Минсельхоз: Литва рискует нарушить международные договоры запретом зерна из РФ

Вводя запрет на ввоз российского зерна, Литва рискует нарушить международные соглашения. С таким предостережением выступил глава Минсельхоза европейской страны Кястутис Навицкас, его слова приводит ТАСС

По словам чиновника, договор о поставках сельхозпродукции и кормов из России не двухсторонний — он заключен с участием ряда других стран, поэтому со стороны Литвы не допустимо в одиночку вводить запрет на эти товары.

«Если бы оно было двусторонним, видимо, решение было бы принято давно и никакого обсуждения не было бы. Я думаю, будет интенсивная дискуссия о том, как мы будем выполнять это обязательство, не оказавшись в числе стран, которые не соблюдают международные соглашения», — пояснил он.

Ранее Польша призвала Еврокомиссию (ЕК) к введению полного запрета поставок продовольствия из России и Белоруссии. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, совместное европейское решение будет более эффективным, чем отдельные решения стран региона. Он пообещал выдвинуть соответствующую парламентскую резолюцию, а премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните отметила, что Литва поддержит общеевропейскую инициативу.

Также призывал запретить импорт и транзит зерна из России глава Минтранса Латвии Бришкенс. Однако он рекомендовал ответственно подходить к этому шагу — работа латвийских портов и железных дорог слишком сильно зависит от транзита грузов и России. В свою очередь представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что в ЕС не будут вводить санкции против импорта российского продовольствия и блокировки поставок зерна из России. Эти меры могут поставить под угрозу продовольственную безопасность региона.