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02:55, 5 марта 2024Россия

«Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с призывом выслать из страны послов стран Европейского союза (ЕС), которые отказались встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

Всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить

Дмитрий Медведевзампредседателя Совбеза России

По его словам, «это не послы, а политические идиоты», не понимающие реальных задач, которые перед ними стоят. Медведев подчеркнул, что их нежелание взаимодействовать с главой МИД России противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов.

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24 февраля 2024

Лавров приглашал послов стран ЕС для разъяснений перед выборами президента России

Министр рассказал, что целью его предложения о встрече ряду послов являлась необходимость провести разъяснения перед президентскими выборами в России. По его словам, у российских властей накопилось большое количество материалов о том, как посольства стран европейского объединения в Москве готовятся к выборам президента, включая создание каких-то поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров.

Мы, собрав такую информацию, пригласили всех послов ЕС, по-моему, недели полторы назад на встречу со мной, на которой я просто хотел как министр иностранных дел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

При этом официальный представитель ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не готов сказать заранее, признает ли объединение результаты выборов президента России в марте этого года. Он добавил, что Евросоюз совершенно точно не станет признавать результаты выборов на новых российских территориях.

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В ЕС признали отказ послов встречаться с главой МИД России

В постпредстве Евросоюза в России подтвердили, что Лавров направлял дипломатам приглашения о встрече, объяснив их отказ присутствовать на ней. Представители дипмиссии отметили, что в приглашении не была обозначена повестка встречи. Также подчеркивается, что министр обращался к послам с соответствующей просьбой в то же время, когда рассказал бразильскому изданию Globo, что не видит смысла в отношениях с ЕС.

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      Марина Совина
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