Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 5 марта 2024Россия

В России на «трассе смерти» образовалась 50-километровая пробка

В ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск образовалась 50-километровая пробка

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на автодороге ТюменьХанты-Мансийск, которую прозвали «трассой смерти», образовалась 50-километровая пробка. Видео с трассы опубликовано в сообществе «Местоположение ДПС Сургут» во «ВКонтакте».

В посте указано, что ролик снят в поселке Сентябрьский Нефтеюганского района ХМАО. На опубликованных кадрах видно длинную пробку из грузовиков и легковых автомобилей.

По предварительным оценкам, причиной затора стали плохие погодные условия. В Госавтоинспекции Югры отметили, что на участке трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск введено временное ограничение на движение транспорта с 643-го по 699-й километр. Протяженность участка составляет свыше 50 километров.

«Трасса смерти» получила свое название из-за частых ДТП со смертельным исходом. В 2023 году ее признали самой аварийной федеральной трассой в регионе.

Ранее стало известно, как на трассе М-12 в районе Бузулука под Оренбургом водители попали в пробку из-за снегопада и простояли в ней более двух суток.

Что думаешь? Оцени!
      Владислав Толстиков
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост

      Съемки четвертой части «Плохих парней» с Уиллом Смитом завершились

      Опровергнуто популярное представление о супервулканах

      Шойгу оценил действия российских военнослужащих в зоне СВО

      В Германии раскрыли страх Шольца

      Невоенная помощь Украине от Запада за год уменьшилась в полтора раза

      Беспилотник попытался атаковать российский регион

      В США предрекли проблемы для Трампа на праймериз

      Украинцев осудили за передачу информации СБУ о местоположении Российской армии

      Шойгу заявил о продолжении наступления российских войск после взятия Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше