В России на «трассе смерти» образовалась 50-километровая пробка

В ХМАО на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск образовалась 50-километровая пробка

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую прозвали «трассой смерти», образовалась 50-километровая пробка. Видео с трассы опубликовано в сообществе «Местоположение ДПС Сургут» во «ВКонтакте».

В посте указано, что ролик снят в поселке Сентябрьский Нефтеюганского района ХМАО. На опубликованных кадрах видно длинную пробку из грузовиков и легковых автомобилей.

По предварительным оценкам, причиной затора стали плохие погодные условия. В Госавтоинспекции Югры отметили, что на участке трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск введено временное ограничение на движение транспорта с 643-го по 699-й километр. Протяженность участка составляет свыше 50 километров.

«Трасса смерти» получила свое название из-за частых ДТП со смертельным исходом. В 2023 году ее признали самой аварийной федеральной трассой в регионе.

Ранее стало известно, как на трассе М-12 в районе Бузулука под Оренбургом водители попали в пробку из-за снегопада и простояли в ней более двух суток.