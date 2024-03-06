Аршавин назвал срок возвращения российских клубов в еврокубки

Аршавин заявил, что российские клубы вернутся в еврокубки после окончания СВО

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал срок возвращения отечественных клубов в еврокубки. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Аршавин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменит решение относительно российских клубов после окончания специальной военной операции на Украине (СВО). «У меня нет никаких предположений», — добавил он.

В августе 2023 года нападающий московского «Динамо» Федор Смолов оценил вероятность возвращения россиян в еврокубки. Футболист заявил, что не верит, что это может произойти в ближайшем будущем.

28 февраля 2022 года УЕФА отстранил российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках.