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10:43, 6 марта 2024Россия

Беспилотник пытался атаковать российский регион

Минобороны: системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что дрон самолетного типа был поражен около 9.00 по московскому времени. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки на расстояние до нескольких сотен километров. В оборонном ведомстве назвали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Белгороде и Белгородском в среду, 6 марта, объявляли ракетную опасность. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков сообщил о поражении дрона в регионе.

Помимо Белгородской области, ВСУ 6 марта также атаковали Курскую область — там загорелся горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева. Кроме того, в Воронежской области были сбиты три дрона.

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      Анастасия Шейкина
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