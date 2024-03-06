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12:31, 6 марта 2024Россия

Еще один украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область

Курский губернатор Старовойт сообщил, что средства ПВО сбили над регионом БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Подробности о том, где конкретно был уничтожен дрон, а также данные о последствиях на земле, он не уточнил.

Ранее второй подряд беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) имени Варичева в Железногорске Курской области. Судя по видео с места происшествия, в результате загорелось одноэтажное здание.

О первой атаке беспилотника на предприятие стало известно утром 6 марта. По словам Старовойта, в результате атаки загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов. На снятых местным жителем кадрах видно, что конструкция получила сильные повреждения.

Пострадавших после двух атак на комбинат нет. Предприятие работает в штатном режиме.

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      Константин Лысяков
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