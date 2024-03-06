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10:02, 6 марта 2024Наука и техника

Китай запустит две возвращаемые ракеты

Китай в 2025 и 2026 годах планирует запустить две возвращаемые ракеты

Фото: An Di / Xinhua / Globallookpress.com

Китай в 2025 и 2026 годах планирует провести пуски двух возвращаемые ракет диаметрами 4 и 5 метров, заявила главный конструктор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Жун И. Об этом сообщает газета Global Times.

«В последние годы КНР непрерывно осуществляет разработку ключевых технологий для многоразовых ракет, в целом наблюдается постепенный прогресс», — сказала руководитель.

По ее словам, после возвращения носители подлежат быстрому восстановлению.

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В феврале издание SpaceNews сообщило, что Китай в 2024 году запланировал провести первый пуск новой двухступенчатой ракеты Long March 12 (CZ-12), работающей на жидком топливе.

В декабре прошлого года ракета китайского семейства Long March стартовала в 500-й раз.

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      Иван Потапов
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