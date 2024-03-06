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05:03, 6 марта 2024Мир

Нежеланию Германии поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus нашли объяснение

Матвийчук: в случае поставок Taurus Киеву ФРГ станет участником боевых действий

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил нежелание Германии поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что в случае отправки подобной помощи ФРГ станет косвенным участником боевых действий на Украине.

«Официальное подтверждение поставки дальнобойного оружия с целями нанесения ударов по территории России — это косвенное участие в боевых действиях. Когда они скрытно это оружие поставляли, они могли сослаться на свое незнание целей ударов. Тут же мы будем знать, для чего предназначены эти ракеты, и предъявить им претензии. И, как говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров, они могут стать ответными целями для наших ударов — заводы по их производству, складированию и маршруты, по которым ракеты будут поставляться на Украину», — объяснил Матвийчук.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей писала, что Лондон призывает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора военнослужащих бундесвера о возможной операции на Крымском мосту.

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До этого канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Украине ракет Taurus. Он отметил твердость этого решения и добавил, что он канцлер, поэтому принятое им решение «имеет силу».

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку перехваченной беседы высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

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      Кирилл Садовский
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