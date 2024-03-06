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08:02, 6 марта 2024Силовые структуры

По факту взрыва на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве завели дело

В Тыве следователи завели дело после взрыва на ТЭЦ в Шагонаре

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Тыве следователи завели уголовное дело после взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 293 («Халатность») УК РФ. Сейчас на месте происшествия работает следователь, также туда выехали криминалисты следственного управления. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Утром на ТЭЦ в Тыве произошел взрыв и пожар, в результате которых в Шагонаре отключили отопление. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, однако затем их число увеличилось до 18. Кроме того, еще три человека пропали без вести.

Ранее в Петербурге росгвардейцы задержали двоих мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ.

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