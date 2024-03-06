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17:00, 6 марта 2024Россия

Пожар на дважды атакованном дронами ВСУ комбинате под Курском ликвидировали

Курский губернатор Старовойт: пожар на складе Михайловского ГОК ликвидировали
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Пожар на дважды атакованном дронами складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) имени Варичева в Железногорске Курской области ликвидировали. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в тушении возгорания задействовали пожарные поезда Российских железных дорог (РЖД). Губернатор также поблагодарил оперативные службы за работу по ликвидации последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), а сотрудников ГОК за мужество.

Ранее украинские беспилотники дважды атаковали комбинат. Промежуток между ударами дронов составил примерно два часа. О первом инциденте Старовойт сообщил в 9:22 утра. По его словам, в результате загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов. На кадрах, снятых местными жителями, видно, что конструкция получила серьезные повреждения.

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О второй атаке Старовойт рассказал в 11:23. Судя по кадрам с территории предприятия, загорелось одноэтажное здание.

Как следует из опубликованных в течение дня постов губернатора Старовойта, пострадавших в результате пожара на комбинате нет. В свою очередь, пресс-служба ГОК сообщала, что предприятие работает в штатном режиме.

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      Константин Лысяков
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