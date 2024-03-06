Россиян предупредили о росте цен на туры по стране

«Интурист»: в 2024 году цены на туры по России вырастут на 15-20 процентов

В 2024 году цены на экскурсионные туры по России вырастут в среднем на 15-20 процентов. Об увеличении стоимости поездок по стране предупредил генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин в интервью «Интерфаксу».

Собеседник агентства подчеркнул, что такие скачки цен связаны с подорожанием гостиниц, музеев и объектов показа, а также повышением тарифов транспортных компаний. «Те прайсы, которые мы получаем, выше на 30-40 процентов, чем годом ранее», — заключил Мусихин.

По мнению спикера, причин роста цен на перевозки несколько: и дефицит больших автобусов для туристов, и увеличение утилизационного сбора, и нехватка водителей.

Однако, несмотря на рост цен, средний чек по экскурсионным турам в 2024 году может остаться на прежнем уровне, добавил Мусихин. Он пояснил, что путешественники в целях экономии будут сокращать продолжительность туров, выбирать менее насыщенные программы и отели более низкого уровня.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предупредил об увеличении стоимости путешествий в 2024 году на 5-30 процентов в зависимости от направления. По его словам, главным фактором, который влияет на стоимость путешествий, остается курс рубля.

