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13:11, 7 марта 2024Россия

Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

Кириенко сообщил о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Всемирном фестивале молодежи были попытки провокаций, которые удалось пресечь. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки (...) Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки были, попытки провокаций были», — пояснил он.

По словам Кириенко, сотрудники правоохранительных органов сработали профессионально. Также он выразил им благодарность.

Ранее Кириенко заявил, что подавляющее большинство россиян положительно оценило проведение Всемирного фестиваля молодежи. «От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84 процента. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего два процента, по одному проценту», — сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». В нем приняли участие 20 тысяч россиян и иностранных граждан из самых различных сфер.

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