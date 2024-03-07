Клуб с российским футболистом в воротах упустил победу в матче Лиги Европы

«Байер» вырвал ничью у «Карабаха» с Луневым в матче 1/8 финала Лиги Европы

Немецкий «Байер» вырвал ничью у азербайджанского «Карабаха» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баке и завершилась со счетом 2:2. Первый мяч на 26-й минуте забил нападающий хозяев Яссин Бензья. На второй добавленной к первому тайму Жуниньо увеличил преимущество команды. На 70-й Флориан Вирц сократил отставание «Байера», а на второй добавленной ко второму тайму минуте Патрик Шик сравнял счет. Таким образом, «Карабах» упустил победу.

Ответный матч пройдет 14 марта. Он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ворота азербайджанского клуба защищает российский голкипер Андрей Лунев. Он выступает за «Карабах» с августа 2023 года. В активе голкипера семь матчей в составе национальной сборной России.