В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии открытия Олимпиады-2024

МОК в ближайшее время объявит решение об участии россиян в открытии Игр-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос об участии российских спортсменов в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024. Пресс-службу организации цитирует РИА Новости.

«Об этом будет объявлено в ближайшее время», — заявили в МОК. Ближайшее заседание исполкома организации пройдет в Лозанне (Швейцария) с 19 по 21 марта.

Ранее в Паралимпийском комитете России рассказали, что россияне и белорусы пропустят церемонии открытия и закрытия Паралимпийских игр-2024 в Париже по решению Международного паралимпийского комитета.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.