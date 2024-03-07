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10:23, 7 марта 2024Россия

В российской школе изобразили храм Василия Блаженного без крестов

В нижнетагильской школе изобразили храм Василия Блаженного без крестов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В одной из нижнетагильских школ после проведенного в учреждении ремонта появилось изображение храма Василия Блаженного. На одну особенность изображения обратил внимание Telegram-канал «Русская община».

На опубликованных фотографиях виден характерный силуэт храма. При этом на изображении нет ни одного креста, который установлен на каждом из куполов оригинала.

Общественники выразили возмущение «лукавым новомодным веянием», которое, по их мнению заключается в скрытии христианской символики. Отсутствие крестов власти города объяснили стилистическими особенностями изображения. Через четыре недели силуэт храма все же дополнили крестами.

Ранее в России произошло несколько подобных случаев, явление неофициально прозвали «крестопадом». Так, в октябре 2023 года Центробанк представил обновленные купюры номиналом тысяча рублей, на которых бывший Дворцовый храм в Казанском кремле изображен без креста. Затем подмосковная адвокатская палата разослала открытки с тем же храмом Василия Блаженного без крестов. В конце года в Смоленске в конкурсе новогодних плакатов победила работа с собором без крестов.

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      Алан Босиков
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