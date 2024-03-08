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22:45, 8 марта 2024Спорт

Назван срок принятия решения по допуску россиян на церемонию открытия ОИ-2024

МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады-2024 с 19 по 21 марта

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал срок принятия решения по допуску российских спортсменов на церемонию открытия Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора МОК Кристофа Дюби.

МОК обсудит вопрос участия россиян в мероприятии на заседании исполкома организации, которое пройдет с 19 по 21 марта в швейцарской Лозанне. Отмечается, что в данный момент запрета на допуск россиян нет.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) выдвинул условия для участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Согласно им россияне не будут участвовать в параде на церемонии открытия.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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