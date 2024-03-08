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14:44, 8 марта 2024Мир

Заявление Трампа о причинах конфликта на Украине объяснили

Политолог Блохин назвал популизмом слова Трампа о причинах конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marco Bello / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил заявление бывшего президента США Дональда Трампа, что причиной конфликта на Украине стало неуважение российского лидера Владимира Путина к действующему американскому главе Джо Байдену. В беседе с «Лентой.ру» Блохин назвал популизмом подобные слова Трампа.

Ранее Трамп прокомментировал ежегодное обращение Байдена к Конгрессу. Трамп назвал причину конфликта на Украине и подчеркнул, что кризис стал неизбежным из-за неуважения Путина к Байдену. «Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — подчеркнул он.

«Задача Трампа и всех республиканцев — показать Байдена хромой уткой. Мы же на самом деле знаем, почему возник конфликт на Украине: планомерное расширение НАТО на восток, выход из множества международных договоров, окружение России базами и возможная интеграция Украины в НАТО с размещением на территории Украины ядерного оружия. Понятно, что конфликт на Украине возник из-за комплекса причин, связанных с планомерной политикой Запада, которая проводилась десятилетиями», — сказал Блохин.

Слова Трампа — это пример дешевого популизма. Суть популизма в том, что якобы, если бы Трамп был президентом, этого (конфликта на Украине — прим. «Ленты.ру») бы не произошло, потому что, дескать, Путин уважает Трампа, а Байдена не воспринимает всерьез

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Эксперт также связал это заявление Трампа с его предвыборной президентской кампанией.

«Популизм сейчас бьет в точку по причине того, что Трамп уже на финишной прямой. Никаких претендентов, кандидатов, которые могли бы с ним побороться, нет. Он прекрасно понимает, что у него есть все шансы и он уже главный претендент от Республиканской партии, а Байден с ним даже не сравнится. Поэтому Трамп атакует уже не своих конкурентов по партии, а бьет конкретно по Байдену», — заключил политолог.

8 марта сообщалось, что Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу «О положении страны». Политик начал речь с обсуждения конфликта на Украине, отметив, что не собирается отправлять американских военных на территорию республики.

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В рамках обращения американский лидер также озвучил послание Владимиру Путину. «Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — сказал Байден.

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      Кирилл Садовский
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