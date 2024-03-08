Заявление Трампа о причинах конфликта на Украине объяснили

Политолог Блохин назвал популизмом слова Трампа о причинах конфликта на Украине

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил заявление бывшего президента США Дональда Трампа, что причиной конфликта на Украине стало неуважение российского лидера Владимира Путина к действующему американскому главе Джо Байдену. В беседе с «Лентой.ру» Блохин назвал популизмом подобные слова Трампа.

Ранее Трамп прокомментировал ежегодное обращение Байдена к Конгрессу. Трамп назвал причину конфликта на Украине и подчеркнул, что кризис стал неизбежным из-за неуважения Путина к Байдену. «Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — подчеркнул он.

«Задача Трампа и всех республиканцев — показать Байдена хромой уткой. Мы же на самом деле знаем, почему возник конфликт на Украине: планомерное расширение НАТО на восток, выход из множества международных договоров, окружение России базами и возможная интеграция Украины в НАТО с размещением на территории Украины ядерного оружия. Понятно, что конфликт на Украине возник из-за комплекса причин, связанных с планомерной политикой Запада, которая проводилась десятилетиями», — сказал Блохин.

Слова Трампа — это пример дешевого популизма. Суть популизма в том, что якобы, если бы Трамп был президентом, этого (конфликта на Украине — прим. «Ленты.ру») бы не произошло, потому что, дескать, Путин уважает Трампа, а Байдена не воспринимает всерьез Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Эксперт также связал это заявление Трампа с его предвыборной президентской кампанией.

«Популизм сейчас бьет в точку по причине того, что Трамп уже на финишной прямой. Никаких претендентов, кандидатов, которые могли бы с ним побороться, нет. Он прекрасно понимает, что у него есть все шансы и он уже главный претендент от Республиканской партии, а Байден с ним даже не сравнится. Поэтому Трамп атакует уже не своих конкурентов по партии, а бьет конкретно по Байдену», — заключил политолог.

8 марта сообщалось, что Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу «О положении страны». Политик начал речь с обсуждения конфликта на Украине, отметив, что не собирается отправлять американских военных на территорию республики.

В рамках обращения американский лидер также озвучил послание Владимиру Путину. «Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — сказал Байден.