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22:29, 9 марта 2024Спорт

Овечкин прокомментировал обмен Кузнецова из «Вашингтона»

Овечкин рассказал, что ему тяжело из-за обмена Кузнецова из «Вашингтона»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал обмен из клуба россиянина Евгения Кузнецова. Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X (бывший Twitter).

Овечкин рассказал, что ему тяжело из-за ухода Кузнецова. «Он был важной частью команды, моим большим другом. Надеюсь, в новой команде у него все получится», — отметил хоккеист.

Об переходе Кузнецова в «Каролину Харрикейнс» стало известно 8 марта. Хоккеист назвал обмен своим последним шансом.

2 марта Кузнецова выставили на драфт отказов. В этот же день он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которое начал месяцем ранее. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.

Кузнецов выступал за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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      Дарья Коршунова
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