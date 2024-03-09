Россиянкам рассказали о необходимых обследованиях здоровья

Терапевт Рябков: необходимые обследования зависят от возраста женщины

Для женщин ежегодное обследование здоровья необходимо проходить примерно с 18 лет. Об этом в беседе с RT рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

Он отметил, что проводить мониторинг и посещать врачей необходимо независимо от наличия жалоб на здоровье и дискомфорт. При этом в списке обследований обязательно должно присутствовать посещение гинеколога, сказал врач. По словам Рябкова, УЗИ органов малого таза и молочных желез (до 40 лет) позволит выявить новообразования и начать лечение на ранних стадиях. Для женщин старше 40 лет рекомендуется заменить УЗИ на маммографию, добавил он.

Для раннего выявления онкологических заболеваний после 21 года женщинам также стоит ежегодно проводить обследование шейки матки, и скрининг на инфекции. Для молодых женщин в возрасте до 35 лет важно хорошо питаться, достаточно спать и заниматься физической активностью. Тогда, при у пациентки нет жалоб, и она не планирует беременность, в рамках ежегодного обследования достаточно вышеперечисленных процедур, подчеркнул терапевт.

В возрасте от 35 до 45 лет в организме происходят изменения — снижается метаболизм, может повышаться сахар в крови, уменьшается выработка коллагена. В этот период нужно ежегодно сдавать общий анализ крови, делать маммограмму, ЭКГ, рентген легких и денситометрию (анализ плотности костных тканей), сказал Рябков. При этом кровь на уровень сахара необходимо сдавать раз в три года, с той же переодичностью врач посоветовал проходить гинекологические исследования на наличие раковых и предраковых клеток (мазок Папаниколау).

Женщинам старше 45 лет рекомендуется делать такой тест ежегодно, так как организм становится более подвержен образованию кист и фибром. Стоит регулярно проводить колоноскопию, исследование всех подозрительных родинок, а также обследовать сердце и щитовидную железу, добавил терапевт.

Ранее онколог Хамис Магомедова предупредила россиян, что на ранних этапах рак зачастую развивается без симптомов, поэтому если у человека ничего не болит, это не гарантирует отсутствие у него онкологического заболевания. Она также назвала несостоятельной теорию, что злокачественные опухоли заразны. При этом, по ее словам, некоторые инфекции могут спровоцировать развитие рака, например, штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ).

