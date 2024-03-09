Трамп назвал премьера Венгрии великим лидером

Трамп назвал премьера Венгрии Орбана великим лидером, которого уважают в мире

Бывший президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана великим лидером. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Для меня было честью принимать Виктора Орбана и его прекрасную дочь Клару в качестве моих гостей в Мар-а-Лаго вчера вечером. Виктор — великий лидер, которого уважают во всем мире», — отметил бывший американский лидер.

Трамп также похвалил жесткую иммиграционную политику Орбана. По его словам, благодаря этому Венгрия остается безопасным государством.

Ранее Орбан предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Трамп будет вновь избран президентом США.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с Орбаном в пятницу, 8 марта, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники.