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14:54, 9 марта 2024Спорт

Уткин назвал Вяльбе дурой

Комментатор Уткин обозвал Вяльбе за слова о причинах завала лыжниц в Сочи

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Спортивный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале высмеял президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за ее слова после массового завала на зимней Спартакиаде.

Журналист назвал Вяльбе дурой. «Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — заявил он.

Массовый завал во время гонки на 10 километров в Краснодарском крае произошел 8 марта. Количество пострадавших лыжниц составило 18 человек. Все спортсменки, получившие травмы, были госпитализированы. Прокуратура Адлерского района города Сочи начала проверку по факту инцидента, который привел к травмам лыжниц.

Вяльбе раскритиковала лыжниц после массового завала на Спартакиаде. Она заявила, что в случившемся виноват низкий уровень спортсменок.

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      Анастасия Борисова
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