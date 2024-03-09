Уткин назвал Вяльбе дурой

Комментатор Уткин обозвал Вяльбе за слова о причинах завала лыжниц в Сочи

Спортивный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале высмеял президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за ее слова после массового завала на зимней Спартакиаде.

Журналист назвал Вяльбе дурой. «Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит», — заявил он.

Массовый завал во время гонки на 10 километров в Краснодарском крае произошел 8 марта. Количество пострадавших лыжниц составило 18 человек. Все спортсменки, получившие травмы, были госпитализированы. Прокуратура Адлерского района города Сочи начала проверку по факту инцидента, который привел к травмам лыжниц.

Вяльбе раскритиковала лыжниц после массового завала на Спартакиаде. Она заявила, что в случившемся виноват низкий уровень спортсменок.