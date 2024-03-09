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17:48, 9 марта 2024Спорт

В Камеруне оценили возможность провести еще один матч со сборной России

В Камеруне назвали возможным проведение товарищеского матча с Россией в 2024-м

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан оценил возможность провести еще один товарищеский матч со сборной России. Его слова приводит Sport24.

Джунан назвал возможным проведение ответной встречи в 2024-м. «Но этот вопрос надо еще обсуждать. Через неделю на собрании мы решим, с какими национальными командами сыграет наша сборная», — добавил он.

12 октября 2023-го сборная России одержала победу над командой Камеруна со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забил нападающий московского ЦСКА Федор Чалов.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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