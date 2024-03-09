В Камеруне оценили возможность провести еще один матч со сборной России
Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан оценил возможность провести еще один товарищеский матч со сборной России. Его слова приводит Sport24.
Джунан назвал возможным проведение ответной встречи в 2024-м. «Но этот вопрос надо еще обсуждать. Через неделю на собрании мы решим, с какими национальными командами сыграет наша сборная», — добавил он.
12 октября 2023-го сборная России одержала победу над командой Камеруна со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забил нападающий московского ЦСКА Федор Чалов.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.