Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Одессу перед завершением конфликта

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of оценил перспективы окончания конфликта на Украине. По его словам, Киев может потерять Одессу, прежде чем противостояние с Россией завершится.

Эксперт отметил, что сейчас украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, осознал, что мирное соглашение следовало заключать в марте 2022 года, но теперь Москва не пойдет на подобные договоренности.

«Но теперь Россия не будет с ним договариваться, пока Украина контролирует Одессу. Я предполагаю, что мы вообще увидим русских в Киеве, перед тем как все это закончится», — сказал Джонсон.

В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Одесса является русским городом. Он также призвал ее «вернуться домой». Русским городом Одессу считает и президент России Владимир Путин. В декабре прошлого года он назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями.