Задержанный в Дубае легионер «Спартака» обратился к клубу

Задержанный в Дубае Промес поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом» в РПЛ

Легионер Квинси Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Факелом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он опубликовал историю на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Голодный. Давай "Спартак"», — поддержал футболист клуб. После 19 матчей красно-белые с 31 очком идут пятыми в турнирной таблице чемпионата России.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. В результате он должен будет иметь возможность вернуться в Москву.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.