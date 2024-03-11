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03:43, 11 марта 2024Мир

Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»

Политик Филиппо обвинил США и другие страны НАТО в подрыве «Северных потоков»
СюжетРоссия и НАТО:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuter

Лидер французской партии «Патриоты» кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо объяснил, почему Запад не проводит расследования подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Филиппо предположил, что расследование не проводят, поскольку его результаты «не причинят вреда России». В подрыве газопроводов он обвинил США и другие страны НАТО.

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«Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании. Это не соответствует "правильной риторике". Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», — подчеркнул он.

Политик напомнил, что даже Франция и Германия не выразили официального протеста, хотя их интересы были затронуты в связи с диверсией. По его мнению, государства скрывают информацию об организаторах подрыва, поскольку тот исходил из «лагеря хороших».

Ранее полиция Дании сообщила о прекращении расследования по взрывам на нитках газопроводов. Представители датской полиции заявили, что основания для продолжения расследования отсутствуют, однако отметили, что «имела место преднамеренная диверсия».

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      Марина Совина
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