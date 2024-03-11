Названы последствия победы Трампа на выборах для Украины

Политолог Дудаков: победа Трампа станет плохим сигналом для украинских лоббистов

Победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах станет очень плохим сигналом для украинских лоббистов, считает политолог-американист Малек Дудаков.

О последствиях возможного успеха Трампа для Украины он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Соединенные Штаты уже не финансируют Украину в связи с тем, что Трамп активно давит на своих сторонников в Конгрессе и мешает им согласовывать новый украинский транш. То есть это уже случилось. Нам не нужно думать, что это что-то нереальное», — отметил Дудаков.

Американист напомнил, что Трамп в своих интервью открыто заявляет, что перекроет транши Украине и таким образом заставит Киев сесть за стол переговоров с Россией.

«Я допускаю, что это вполне реалистичный сценарий. Другое дело, что Трамп не учитывает точку зрения России. Мы всегда открыты к переговорам. Но вполне возможно, что мы предпочтем не участвовать в этих переговорах, учитывая, что Трамп, скорее всего, будет заинтересован в заморозке конфликта по нынешним границам без создания там той самой буферной зоны, о которой недавно говорил президент России. Поэтому тут, я думаю, будет определенное противоречие в нашей позиции и позиции американцев», — добавил он.

А то, что в общем и целом победа Трампа в США станет очень плохим сигналом для украинских лоббистов — это факт Малек Дудаков политолог-американист

По словам Дудакова, в случае победы Трамп, скорее всего, перефокусирует внимание американской внешней политики на другие направления, в первую очередь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, а именно на противостояние с Китаем.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом рассказал, что американский политик обещал, что не даст ни копейки Киеву после избрания. По мнению венгерского лидера, Украина сама «не стоит на ногах», поэтому, если Соединенные Штаты, а следом за ними и Европейский союз, перестанут помогать Киеву деньгами и оружием, конфликт прекратится.