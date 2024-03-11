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12:02, 11 марта 2024Спорт

«Спартак» обратился к фанатам после поражения от «Факела»

«Спартак» обратился к болельщикам за поддержкой после поражения от «Факела»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Спартак» в Telegram-канале обратился к фанатам после поражения от «Факела» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в "Лужниках"», — написал «Спартак», поблагодарив тех, кто поддерживал команду на стадионе и у экранов.

Также «Спартак» попросил болельщиков поддержать клуб в ответном матче Кубка России с «Оренбургом». Встреча состоится 14 марта в Москве. В первой игре победу одержал «Оренбург» со счетом 1:0.

10 марта в матче 20-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2. Московский клуб имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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