Украина второй раз за день атаковала российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Внезапное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, местные жители не пострадали, однако оказались повреждены газовая труба и линия электропередачи. В результате без света остались четыре населенных пункта. Сейчас в деревне продолжается подомовой обход.

Это уже второй обстрел Курской области, о котором Старовойт сообщил за 11 марта. Ранее Украина атаковала село Гончаровка Суджанского района. При обстреле пострадали два человека, один из которых получил тяжелое ранение. Как позже рассказал губернатор, спасти его не удалось.

Кроме того, 10 марта беспилотник ВСУ, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), упал на территории нефтебазы в Курске. Подробностей Старовойт не привел, однако добавил, что на месте работали пожарные.