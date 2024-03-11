Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 11 марта 2024Мир

Ультраправая партия впервые добилась успеха на выборах в Португалии

CNN: ультраправая партия набрала пятую часть голосов на выборах в Португалии

Фото: Leonardo Gottems / Globallookpress.com

На досрочных выборах в Ассамблею (парламент) Португалии ультраправая партия Chega набрала почти пятую часть от общего числа голосов. Такого успеха партия добилась впервые, сообщает CNN.

10 марта в Португалии прошли выборы в однопалатный парламент республики. По результатам подсчетов 98,98 процента голосов, Chega (в переводе с португальского «Хватит» — прим. «Ленты.ру») набрала 18 процентов голосов и занимает третье место, что стало прорывом для ультраправой партии, созданной пять лет назад.

В 2019 году за Chega проголосовало всего 1,3 процента избирателей, в 2022 году — 7,3 процента. В материале CNN отмечается, что усиление ультраправых в Португалии соответствует общеевропейскому тренду.

По итогам обработки большинства голосов на выборах лидирует «Демократический альянс», получивший 29,60 процента голосов. За ней следует Социалистическая партия, за которую проголосовали 28,43 процента избирателей.

10 ноября 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение о роспуске Ассамблеи Португалии, назначив досрочные выборы на 10 марта. Парламент республики был распущен из-за скандала с отставкой премьер-министра Португалии Антониу Кошта, подозреваемого в коррупции.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Путин поручил решить вопрос о выплатах взрослым детям погибших бойцов СВО

      Раскрыт новый механизм передачи генетической информации

      Молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре»

      Россиянам дали рекомендации по подготовке к Великому посту

      В России оценили рост контрафакта из-за параллельного импорта

      В ЕС высказались о высылке послов из России после отказа от встречи с Лавровым

      В России 12-летний ребенок надышался газом и попал в реанимацию

      МИД Грузии выразил протест послам ЕС и Германии

      В России депутата без ног заставили выйти из машины из-за претензии на парковке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше