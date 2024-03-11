Ультраправая партия впервые добилась успеха на выборах в Португалии

CNN: ультраправая партия набрала пятую часть голосов на выборах в Португалии

На досрочных выборах в Ассамблею (парламент) Португалии ультраправая партия Chega набрала почти пятую часть от общего числа голосов. Такого успеха партия добилась впервые, сообщает CNN.

10 марта в Португалии прошли выборы в однопалатный парламент республики. По результатам подсчетов 98,98 процента голосов, Chega (в переводе с португальского «Хватит» — прим. «Ленты.ру») набрала 18 процентов голосов и занимает третье место, что стало прорывом для ультраправой партии, созданной пять лет назад.

В 2019 году за Chega проголосовало всего 1,3 процента избирателей, в 2022 году — 7,3 процента. В материале CNN отмечается, что усиление ультраправых в Португалии соответствует общеевропейскому тренду.

По итогам обработки большинства голосов на выборах лидирует «Демократический альянс», получивший 29,60 процента голосов. За ней следует Социалистическая партия, за которую проголосовали 28,43 процента избирателей.

10 ноября 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение о роспуске Ассамблеи Португалии, назначив досрочные выборы на 10 марта. Парламент республики был распущен из-за скандала с отставкой премьер-министра Португалии Антониу Кошта, подозреваемого в коррупции.