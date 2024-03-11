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08:22, 11 марта 2024Россия

Володин заявил о подлости Запада в ситуации вокруг Ассанжа

Володин: Ассанжа преследуют за правду о Западе
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа преследуют за распространение неудобной для Запада правды, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам политика, Ассанж подвергается политически мотивированному преследованию за обнародование компрометирующих политику американских и европейских лидеров, в частности, причастность США с государственным переворотам и разжиганию войн.

Если бы деятельность Ассанжа была направлена против России или Китая, на Западе его назвали бы борцом за свободу, продолжил Володин. За такие же действия в отношении Запада основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы, подчеркнул он. «Ситуация вокруг этого человека — пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя», — заключил председатель Госдумы.

В конце февраля в Британии состоялось заседание суда по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В Высоком суде Лондона Ассанжу предъявили 18 уголовных обвинений.

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      Алан Босиков
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