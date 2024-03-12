13 марта в России будут отмечать Лакомку — третий день Масленицы. По традиции, в этот день нужно ходить по гостям. А еще именно в среду на масленичной неделе на блины приглашает теща зятя. Подробнее о праздниках и традициях 13 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Лакомка — третий день Масленицы

Традиционно Лакомка приходится на третий день масленичной недели. В 2024 году она выпадает на 13 марта, а вся Масленица проходит с 11 по 17 марта. На Лакомку принято ходить в гости и принимать гостей, которых, конечно, нужно угощать блинами. Обязательно должна пригласить теща зятя и накрыть праздничный стол. Если угощения богатые, это значит, что мать супруги показывает мужу дочери свое расположение. Если же стол скудный, то это повод задуматься — возможно, по мнению тещи, зять что-то делает не так. Кроме того, принято считать, что если теща на Лакомку будет добрая и приветливая, то следующий год у молодых пройдет гладко, в мире и любви.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

День калмыцкой поэзии

13 марта в Калмыкии отмечают день национальной поэзии. Он посвящен памяти народного поэта республики, классика калмыцкой литературы Давида Кугультинова. Автор десятков книг стихов, поэм, стихотворных сказок, он много писал о Калмыкии, обращался к ее истории, эпосу, поднимал морально-этические вопросы, говорил о войне. Кугультинов начал писать стихи в 12 лет, выпустил больше 80 книг.

Праздники в мире

День слона в Таиланде

13 марта жители Таиланда особо почитают слонов. Именно в этот день в 1963 году Королевский лесной департамент страны объявил, что теперь белый слон — национальное животное Таиланда. Через 35 лет, в 1998 году, 13 марта выбрали для празднования Дня слонов. Дату установил Координационный подкомитет по сохранению тайских слонов.

В этот день тайцы проводят буддистские церемонии. А виновники торжества — слоны — получают на обед дополнительные лакомства.

Фото:Wang Teng / Globallookpress.com

Бургзонндег в Люксембурге

Ежегодно 13 марта в Люксембурге проходит фестиваль огня — бургзонндег. История праздника уходит корнями в языческие времена: ритуалы символизируют прощание с зимой и встречу весны. Жители страны 13 марта разжигают костры, в которых, как считается, сгорают все проблемы и беды прошедшего года.

13 марта было выбрано не случайно. Раньше люди верили, что именно в тринадцатый день третьего месяца года ведьмы устраивают шабаши. А значит, сила потусторонних сил крепнет, и можно использовать ее себе во благо.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 марта

День революции в Гренаде;

День Плутона в штате Иллинойс в США;

Гражданский праздник в Канаде;

День кокосового торта в США;

Касуга-мацури в Японии;

Всемирный день белого вина рислинг;

Дeнь ocвeдoмленнocти oб эндoмeтpиoзe;

День отказа от курения в Великобритании.

Фото: juliachernetskaja / Shutterstock / Fotodom

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Преподобный Иоанн Кассиан был слушателем богослова Иоанна Златоуста, путешествовал по Скитской пустыне, а затем впервые в истории Галлии (современной Франции) основал два монастыря — мужской и женский. Также он написал 12 книг и зафиксировал 10 бесед с отшельниками, в рукописях дал инструкции и перечислил правила жизни в монастыре.

Явление Девпетерувской иконы Божией Матери

Икона прославилась в 1833 году. Тогда одна женщина, муж которой был несправедливо осужден и отправлен в тюрьму, увидела во сне старца. Он посоветовал ей найти Девпетерувскую икону Божией Матери и отслужить перед ней молебен. Женщина послушалась, все выполнила, и ее муж был освобожден. С тех пор икона привлекает всех, кто нуждается в помощи и просит о справедливости.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 марта

День памяти Преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского;

День памяти Преподобномученика Феоктириста;

День памяти Преподобного Льва, мниха Каппадокийского;

День памяти святого Освальда, архиепископа Иоркского;

День памяти святого Кассиана, ученика святого Александра Свирского.

Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

Приметы на 13 марта

Если снег уже растаял на крышах, значит, скоро потепление.

Если пасмурно, ночью будут заморозки.

Если 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то весь следующий год домочадцы будут здоровы.

Нельзя начинать новое дело.

Не следует 13 марта переезжать на новое место жительства.

Кто родился 13 марта

Российский публицист, историк и блогер Евгений Понасенков (42 года) (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) прославился своими одиозными высказываниями, а также работами на исторические темы, которые вызывали неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Стал героем множества мемов.

Известная российская телеведущая, врач, педагог, доктор медицинских наук. Елена Малышева (63 года) вела на «Первом канале» авторские программы «Здоровье» и «Жить здорово!».

Кто еще родился 13 марта