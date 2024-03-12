Названа неожиданная польза обильных снегопадов в Москве

Прошедшие обильные снегопады очистили московский воздух

Прошедшие этой зимой обильные снегопады помогли очистить московский воздух. Такой вывод сделали специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Минимальная концентрация взвешенных частиц приходится, как правило, на зимние месяцы. Однако по сравнению с прошлой зимой показатель снизился на 7 процентов. В декабре и феврале выпало в полтора раза больше месячной нормы осадков. Этот фактор вместе с благоприятными условиями рассеивания разбавил концентрацию загрязняющих веществ в столичном воздухе. Сбор данных велся на 56 городских станциях мониторинга.

Эта зима запомнилась москвичам небывалыми снегопадами. В декабре столицу накрыл циклон, прозванный метеорологами «Ваней», а в феврале — «Ольга». Такого разгула стихии Москва не видела полвека. Сугробы на протяжении всей зимы обновляли исторические рекорды, доходя до 67 сантиметров в высоту.

По прогнозам столичных синоптиков, на этой неделе холода, наконец, закончатся, и весна вступит в законные права. До четверга, 14 марта, московский воздух прогреется до 4-5 градусов тепла, а с пятницы ожидается 6-7 градусов тепла.